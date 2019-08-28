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Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море

Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море

В курортной Кирилловке (Запорожская область) нечистоты с баз отдыха сливают прямо в Азовское море. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Голос», ссылаясь на местных жителей.

По данным издания, люди также фиксировали, как фекалии попадали в грунт.

«Сливают прямо в море через проложенные трубы, под дорогами или напрямую, ничего не стесняясь. Так все тут работают», ‒ расказал один из кирилловчан.

Автомобили, которые откачивают отходы, в наличии только у нескольких предпринимателей. Некоторые заказывали услуги коммунальным службам, а другие ‒ поступали «на свое усмотрение», загрязняя воду.

Сообщается, что Кирилловский поселковый совет уже отреагировал на публикации журналистов и заказал в лаборатории исследование морской воды.

Как писала «Фраза», в курортной Кирилловке произошла массовая драка со стрельбой.

Ранее в сети сравнили заполняемость пляжей в украинской Кирилловке и аннексированной Ялте.

Тэги: общество, курорт, море, Запорожская область, отдых, регионы, фекалии, нечистоты, Кирилловка, новости Украины

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