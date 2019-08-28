В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков

В киевском музее костюма и стиля Victoria Museum открылась выставка «Знаки мужского братства». Как выяснили журналисты «Фразы», выставка посвящена знакам отличия тайных обществ, прежде всего — масонов.

На выставке представлена около 100 уникальных медалей, знаков и ювелирных изделий, принадлежавших членам тайных братств. Все вещи — из частной коллекции предпринимателя, инвестора, соучредителя Young Business Club и члена наблюдательного совета CEO Club Ukraine Вячеслава Лысенко.

Справка. Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка. Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

24 сентября 2005 года в Париже Великая Национальная Ложа Франции совместно с Великой Ложей Австрии освятили Великую Ложу Украины. В нее вошли украинские ложи «Три Колонны» (Киев), «Феникс Украины» (Харьков), «Каменщик» (Львов), «Свет» (Львов) и «Золотая Акация» (Одесса).

2 июля 2011 года во время освящения Высшего Совета генеральних инспекторов 33 и последнего градуса Древнего и Принятого Шотландского Устава для Украины был инсталлирован Суверенный Великий Командор. По профессии он — журналист, общественный деятель.

Ранее сообщалось, что Объединенная великая ложа Англии (ОВЛА) объявила, что сменившим пол мужчинам будет позволено остаться в обществе вольных каменщиков. Ложа также внесет изменения в дресс-код.



Напомним также, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году и взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году, в возможных связях с ЦРУ.