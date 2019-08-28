Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков

В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков

В киевском музее костюма и стиля Victoria Museum открылась выставка «Знаки мужского братства». Как выяснили журналисты «Фразы», выставка посвящена знакам отличия тайных обществ, прежде всего — масонов.

На выставке представлена около 100 уникальных медалей, знаков и ювелирных изделий, принадлежавших членам тайных братств. Все вещи — из частной коллекции предпринимателя, инвестора, соучредителя Young Business Club и члена наблюдательного совета CEO Club Ukraine Вячеслава Лысенко.

 

Справка. Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка. Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

24 сентября 2005 года в Париже Великая Национальная Ложа Франции совместно с Великой Ложей Австрии освятили Великую Ложу Украины. В нее вошли украинские ложи «Три Колонны» (Киев), «Феникс Украины» (Харьков), «Каменщик» (Львов), «Свет» (Львов) и «Золотая Акация» (Одесса).

2 июля 2011 года во время освящения Высшего Совета генеральних инспекторов 33 и последнего градуса Древнего и Принятого Шотландского Устава для Украины был инсталлирован Суверенный Великий Командор. По профессии он — журналист, общественный деятель.

Ранее сообщалось, что Объединенная великая ложа Англии (ОВЛА) объявила, что сменившим пол мужчинам будет позволено остаться в обществе вольных каменщиков. Ложа также внесет изменения в дресс-код.

Напомним также, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году и взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году, в возможных связях с ЦРУ.

Тэги: масонство, тайное общество, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.08.19 09:05

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 1

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.08.19 09:48

О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Феноменология «ЗЕ»
28.08.19 12:27

Феноменология «ЗЕ»

Автор: Константин Бондаренко, uapolicy.org

Выбор редакции
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 августа 2019 года

Главные новости за 28 августа 2019 года
28.08.19 19:00
746
Последние новости
28.08.19 21:02

На Хмельнитчине юную девушку связали и облили кислотой
28.08.19 20:29

Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
28.08.19 20:24

В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
28.08.19 20:04

Зеленский отреагировал на обрушение жилого дома в Дрогобыче
28.08.19 19:31

На Черкасщине в стиле 90-х годов грабанули дом экс-депутата
28.08.19 19:00

Главные новости за 28 августа 2019 года
28.08.19 17:12

Управделами УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы Украина процветала
Фото и Видео
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.