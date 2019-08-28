Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине

Неизвестные напали и избили съемочную группу телеканала «112 Украина». Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время съемок репортажа о незаконной вырубке леса в Харьковской области.

В частности, как сообщает 112.ua, неизвестные заблокировали машину группы и пробили колеса. Корреспонденту Олегу Решетняку удалось вызвать полицию, но приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться и наблюдали со стороны.

Позднее Решетняк смог выйти в прямой эфир и подробно отписал ситуацию, но его снова заметили нападавшие и отобрали камеру.

«Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили», — рассказал журналист,.

Издание также утверждает, что после этого Решетняка избили и ему пришлось вызывать «скорую помощь».

Как сообщала «Фраза», вечером 7 ноября 2017 года Михаил Ткач сообщил о том, что возле VIP-терминала аэропорта «Киев» люди в масках и балаклавах, которые якобы охраняли прилеты и вылеты Виктора Медведчука, напали на съемочную группу программы «Схемы».

24 января 2019 года в Киеве на нелегальном карьере возле метро «Выдубичи» жестоко избили группу программы «Стоп коррупции».