В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри

В мексиканском городе Коацакоалькос произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут неизвестные с помощью коктейля Молотова подожгли популярное заведение El Caballo Blanco.

Как сообщает местная полиция, в момент ЧП в баре находились десятки людей.

Как минимум 23 человека погибли, более десяти людей серьезно обгорели – их спасают врачи.

Не исключено, что поджог стал результатом бандитских разборок, но погибли в огне ни в чем не повинные люди.

Видео:

Как писала «Фраза», оползень в Мексике похоронил целую семью.

Ранее в Мексике официально разрешили употреблять кокаин.