Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге

Киевский апелляционный суд смягчил главному редактору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, меру пресечения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

В частности, как сообщает суд, по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей руководителя «РИА Новости Украина» изменил меру пресечения на личное поручительство.

После этого его сразу же освободили из-под стражи.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Однако, учитывая, что его нет в официальных списках, поэтому, вероятно, пропагандиста передадут России неофициально. Взамен может произойти возвращение Олега Сенцова, Александр Кольченко и Романа Сущенко.

Информацию об обмене Вышинского также подтверждает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник. «Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда», — рассказал собеседник агентства, не уточнив, когда может состояться обмен.

Видео из зала суда опубликовал канал «Повести» в YouTube:

Как сообщает «Интерфакс», председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выразил надежду на соответствующий ответ со стороны России. При этом он не уточнил, каким может быть этот ответ.

Как сообщала «Фраза», 15 мая 2018 года стало известно о том, что Служба безопасности Украины обыскивает офис российского информационного агентства «РИА Новости Украина», входящего в российский пропагандистский холдинг «Россия сегодня», в Киеве. Был задержан журналист издания Кирилл Вышинский.

В СБУ заявили, что руководитель СМИ, гражданин Украины Кирилл Вышинский получил задание о проведении подрывных информационных акций.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко тогда же заявил, что сотрудников «РИА Новости-Украина» обвиняют в государственной измене.