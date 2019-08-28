В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти

В городке Апостолово (Днепропетровская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут во вторник, 27 августа, погиб коммунальщик.

Как передает ГСЧС, инцидент произошел во время ремонта коллектора. Тут погиб сотрудник коммунальной службы 1959 года рождения. Его труп нашли после откачки нечистот работниками водоканала.

Также госпитализировали двух его коллег 1960 и 1967 годов рождения.

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