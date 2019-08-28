Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти

В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти

В городке Апостолово (Днепропетровская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут во вторник, 27 августа, погиб коммунальщик.

Как передает ГСЧС, инцидент произошел во время ремонта коллектора. Тут погиб сотрудник коммунальной службы 1959 года рождения. Его труп нашли после откачки нечистот работниками водоканала.

Также госпитализировали двух его коллег 1960 и 1967 годов рождения.

Видео:

Как писала «Фраза», в Запорожской области утонули дети.

Ранее на Ровенщине водоворот погубил отца с малолетним сыном.

Тэги: общество, ЧП, утонул, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.08.19 09:05

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 1

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.08.19 09:48

О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Феноменология «ЗЕ»
28.08.19 12:27

Феноменология «ЗЕ»

Автор: Константин Бондаренко, uapolicy.org

Выбор редакции
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
28.08.19 13:16
355
Последние новости
28.08.19 15:03

НАБУ обратило внимание на Богдана, – СМИ
28.08.19 14:40

Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями. И предложил снять санкции с России
28.08.19 14:22

В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
28.08.19 14:01

В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
28.08.19 13:16

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
28.08.19 13:04

В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
28.08.19 12:44

В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
Фото и Видео
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин
В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин
В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд
В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд
Под Киевом «по-родственному» подрезали полицейского
Под Киевом «по-родственному» подрезали полицейского
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.