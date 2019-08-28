В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай

В ночь на среду, 28 августа, в Киеве на улице Зои Гайдай, 10 (Оболонский район) произошел пожар в девятиэтажном доме. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горела квартира на последнем этаже.

Как передает «Информатор», в квартире жила учительница зарубежной литературы, у которой была большая библиотека.

Спасатели говорят, что большое количество книг помешало тушению огня.

Хозяйка квартиры не пострадала, но вот квартира – полностью выгорела, а в пожаре погиб ее попугай.

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Как писала «Фраза», в Киеве произошел смертельный пожар.