В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин

В Киеве возле станции метро «Черниговская» столкнулись сразу шесть автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице группы «Киев Оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщает, во вторник, 27 августа, водитель маршрутного такси № 414, перевозя пассажиров, протаранил легковой автомобиль, который в свою очередь ударил следующий автомобиль и т. д.

По словам свидетелей, люди, которые были в салоне, кричали водителю, чтобы он тормозил, но было уже поздно.

О причинах и пострадавших в аварии не сообщается.

Как сообщала «Фраза», 28 марта 2010 на Новообуховской трассе в Киевской области столкнулись сразу три машины. К счастью, никто не пострадал.

8 октября 2012 года в Киеве на Чоколовском бульваре после резкой остановки автомобиля Peugeot произошло ДТП, в котором друг за другом столкнулись шесть машин.

14 апреля 2015 года в Киеве на проспекте Победы водитель серого автомобиля «Ниссан» подрезал авто в левом ряду, и спровоцировал цепную реакцию: «паровозное» ДТП из пяти автомобилей. При этом виновник аварии с места ДТП скрылся.