В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд

В ночь на среду, 28 августа, в Дрогобыче (Львовская область) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в четырехэтажном доме прогремел взрыв.

Как передает ГСЧС, в результате взрыва разрушен целый подъезд – это тринадцать квартир.

Спасатели извлекли из-под завалов людей. Уже известно, что погиб как минимум один человек. Также семь людей госпитализировали, среди них трое детей.

ЧП произошло на улице Грушевского, 101. Установлено, что взорвался бытовой газ.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

В то же время, правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса «умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Виновник взрыва может получить до двенадцати лет заключения.

Продолжается следствие.

Как писала «Фраза», в центре Черновцов обрушился дом.