В Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам»

В Голосеевском районе Киева произошел инцидент, в результате которого был травмирован патрульный полицейский. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь водитель иномарки зачем-то совершил наезд на стража порядка.

Как передает «Информатор», автомобиль Hyundai Matrix «тормознули» за нарушение ПДД на улице Антоновича, 176. Начав общаться с нарушителем, патрульный заметил, что тот заметно нервничает. Сотрудник полиции попросил предъявить документы, но мужчина сообщил, что ничего не нарушал.

После этого водитель целенаправленно повернул руль и наехал на патрульного.

Совершив наезд, мужчина уехал на неизвестном направлении. Пострадавшего копа госпитализировали. Предварительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом правой ноги.

Сообщается, что дерзкого автомобилиста задержали в центре города. Нарушение получило предварительную квалификацию ‒ статья 348 Уголовного кодекса Украины («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего»).

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