В России коров одели… в форму советских солдат

Странный случай произошел в российской деревне Свенск. Как выяснили журналисты «Фразы», тут один из предпринимателей решил в честь ярмарки одеть своих коров в форму советских солдат времен Великой Отечественной войны.

Это вызывало возмущение о многих присутствующих.

При этом сам коммерсант заявил, что является «сыном бойца партизанского отряда», и не видит в своем поступке ничего предосудительного.

На предприятии объяснили свою выходку так: «Корова в те тяжелые годы была буквально кормилицей, она кормила и детей молоком и солдат, ее старались спрятать, прибегали к маскировке, прятали как военную технику, маскировали шинелями».

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Как писала «Фраза», российский депутат пожаловался, что медведь задрал у него дюжину лошадей.