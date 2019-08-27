В центре Киева гигантское дерево рухнуло на женщину: появилось видео падения

Утром вторника, 27 августа, в центре Киева на улице Чигорина, 59 (Печерск) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут старое огромное дерево упало на женщину.

Как передает «Информатор», пострадавшей на вид 50-60 лет. Ее госпитализировали. По предварительной информации, угрозы жизни женщины нет.

В момент падения сухого дерева, которое обязаны были спилить коммунальные службы, пострадавшая успела немного отбежать из-под его удара.

Местные жители говорят, что дерево начало ломаться и трещать еще с утра, но власти не приняли никаких мер для предотвращения ЧП.

Кроме этого, по словам людей, в прошлом месяце тут была вырыта яма коммунальщиками.

В публикации говорится, что киевляне неоднократно обращались в КГГА с просьбой срубить дерево, но им ответили, что «его осмотрели сотрудники «Киевзеленстроя» и оно находится в удовлетворительном состоянии, угрозы не несет».

Видео падения:

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