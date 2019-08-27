Непогода в Мадриде: улицы испанской столицы превратились в бурлящие реки

В Мадриде из-за сильного дождя случилось настоящее наводнение. Как выяснили журналисты «Фразы», улицы испанской столицы превратились в бурлящие реки.

Также город засыпало градом, который бил стекла домов, крушил машины и зелень.

Мощные потоки воды буквально сметали все вокруг, парализовав город.

Из-за непогоды возникли проблемы с работой метро. Не летали самолеты из аэропорта.

Сильные дожди обрушились и на другие регионы Испании.

Несколько человек пострадало.

Как писала «Фраза», аномальный ливень затопил метро в Риме.

Ранее дождь подтопил Белый дом.