Непогода в Мадриде: улицы испанской столицы превратились в бурлящие реки

В Мадриде из-за сильного дождя случилось настоящее наводнение. Как выяснили журналисты «Фразы», улицы испанской столицы превратились в бурлящие реки.
Также город засыпало градом, который бил стекла домов, крушил машины и зелень.
Мощные потоки воды буквально сметали все вокруг, парализовав город.
Из-за непогоды возникли проблемы с работой метро. Не летали самолеты из аэропорта.
Сильные дожди обрушились и на другие регионы Испании.
Несколько человек пострадало.
Как писала «Фраза», аномальный ливень затопил метро в Риме.
Ранее дождь подтопил Белый дом.