В Азовском море эпично спасли девушку на матрасе

Недалеко от села Геническая Горка (Херсонская область) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в понедельник, 26 августа, девушку унесло на матрасе в Азовское море.

Как передает местная полиция, ее удалось спасти.

Матрас унесло на километр от берега, когда его заметил патруль копов на катере.

Девушку успешно удалось доставить на берег, она не пострадала.

Видео:

Как писала «Фраза», итальянец случайно пересек Мессинский пролив на надувном матраце.

Ранее на Кинбурнской косе во время занятия дайвингом произошла трагедия.