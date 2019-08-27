Ночью в Киеве сгорел автобус

Ночью вторника, 27 августа, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Электриков, 8 сгорел микроавтобус Ford Transit.

Как передает «Информатор», прибывшие на место инцидента сотрудники ГСЧС не сумели спасти пылающее транспортное средство – оно полностью выгорело.

К счастью, машина была пуста. Никто не пострадал.

Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители.

Не исключено, что это был поджог.

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