Ночью в Киеве сгорел автобус

Ночью вторника, 27 августа, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Электриков, 8 сгорел микроавтобус Ford Transit.
Как передает «Информатор», прибывшие на место инцидента сотрудники ГСЧС не сумели спасти пылающее транспортное средство – оно полностью выгорело.
К счастью, машина была пуста. Никто не пострадал.
Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители.
Не исключено, что это был поджог.
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