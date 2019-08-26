В сети появилось видео сокрушительной аварии, в которой погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей»

В сети Интернет появилось видео резонансного ДТП в Москве, в результате которого погиб известный кинорежиссер Игорь Хомский. Как выяснили журналисты «Фразы», момент фатального столкновения был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Как передает портал TopdayNews, трагедия произошла в воскресенье утром, 25 августа, в Юрьевском переулке.

Сообщается, что Игорь Хомский находился за рулем каршерингового автомобиля и по какой-то причине не справился с управлением. На полном ходу его авто влетело в припаркованный КамАЗ, в результае чего вся передняя часть машины оказалась смятой, а сам режиссер погиб.

Игорь Хомский получил широкую известность после выхода сериала «Закон каменных джунглей (ZКД)», первый сезон которого показали на телеканале ТНТ в 2015 году.

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