В огненном ДТП на Шулявке погибла девушка-водитель

Рано утром в понедельник, 26 августа, на Шулявке в Киеве произошло «огненное» ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной столкнулись две легковушки, одна из которых потом загорелась.

Как передает «Информатор», авария случилась приблизительно в 4-40. По предварительным данным, BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную.

На перекрестке «немец» по касательной зацепил Lacetti и вылетел за пределы проезжей части. При этом водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался лишь небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

В свою очередь, BMW после удара загорелся. Очевидцы бросились доставать людей из машин. Двое парней-пассажиров находились в сознании. К сожалению, девушка-водитель была мертва.

На месте ДТП работали спасатели, медики и правоохранители. Подробности аварии выясняются.

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