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В центре Киева из гранатомета обстреляли офис крупной фирмы

В центре Киева из гранатомета обстреляли офис крупной фирмы

В понедельник ночью, 26 августа, на улице Паньковской в Киеве прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неизвестные злоумышленники произвели выстрел из гранатомета по офису строительной фирмы.

Как передает «Информатор», инцидент произошел приблизительно в 1-00. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также были повреждены стекла на третьем и пятом этажах.

Сообщается, что здание, в котором прогремел взрыв, принадлежит ОАО «Мостострой». Через дорогу от здания на дороге лежал отстрелянный тубус от РПГ.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте ЧП работали экипажи полиции, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, злоумышленников было двое. С места преступления они скрылись на мопеде. В городе был введен оперативным план «Сирена», который сняли утром.

Розыск подозреваемых продолжается.

Как писала «Фраза», на Закарпатье лихие люди обстреляли супермаркет из гранатомета.

Ранее в Киеве из гранатомета пальнули по зданию популярного телеканала.

Тэги: Киев, полиция, общество, компания, столица, фирма, обстрел, строительство, криминал, гранатомет, новости Украины

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