На киевской окраине иномарка задавила женщину

В субботу вечером, 24 августа, на Харьковском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неосмотрительная женщина угодила под колеса иномарки.

Как передает «Информатор», трагедия произошла приблизительно в 23-50. По предварительным данным, 30-летняя женщина возвращалась домой из гостей, где отмечала День независимости.

В какой-то момент она и еще один мужчина решили перейти дорогу. Однако потерпевшая зачем-то решила перебежать проезжую часть.

К сожалению, в этот момент по дороге «летел» Volkswagen, который и сбил женщину. От удара ее отбросило вправо к обочине, а от полученных травм она погибла.

Сообщается, что на месте происшествия помимо медиков, которые подтвердили смерть женщины, работали также два экипажа патрульной полиции.

Как писала «Фраза», в центре Киева внедорожник Range Rover выбросило с дороги прямо в толпу прохожих.

Ранее в сети появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе.