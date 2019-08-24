На Одесщине вспыхнул детский развлекательный центр

В субботу, 24 августа, в городе Черноморске Одесской области произошел масштабный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь загорелся детский развлекательный центр Tusik.

Как передает «УСИ», пламя от пожара было видно на несколько километров.

Сообщается, что пожарные машины долгое время не могли пробиться к пылающему зданию, поскольку проезжая часть отказалась заблокированной припаркованными автомобилями.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

По словам заместителя городского главы Черноморска Игоря Лубковского, в частном ресторане, расположенном в здании детского центра, предположительно были закинуты угли в печку, вытяжка дала трещину и огонь распространился на крышу центра.

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