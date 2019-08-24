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«Ганьба!» На Майдане произошла драка во время выступления Зеленского

«Ганьба!» На Майдане произошла драка во время выступления Зеленского

В субботу, 24 августа, в центре Киева произошла потасовка во время выступления президента Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь один из присутствовавших в толпе граждан сцепился с полицейскими.

Как сообщает Youtube-канал Klymenko Time, как раз в тот момент, когда президент поздравлял украинцев с праздником, со стороны Главпочтампа послышались крики «Ганьба!», после чего завязалась потасовка.

Сообщается, что в результате инцидента один человек был задержан.

По предварительным данным, крики были адресованы не Зеленскому, а полиции, которая пыталась задержать этого человека. Он пытался залезть на стенд выставки «Фактор свободы», посвященной деятелям национально-освободительной борьбы, якобы чтобы лучше видеть празднование, но его оттуда стащили стражи порядка.

Как писала «Фраза», Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости, внезапно «забыв» про коварного агрессора.

Ранее Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира.

Тэги: Майдан, Киев, полиция, драка, общество, столица, выступление, празднование, провокация, позор, День независимости Украины, новости Украины

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