Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости, внезапно «забыв» про коварного агрессора

В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю 28-й годовщины утверждения Верховным Советом УССР Акта провозглашения независимости. Как выяснили журналисты «Фразы», в сети появилась видеозапись проникновенной речи главы государства.

Перед началом мероприятий президент вместе с супругой возложили цветы к памятному кресту погибшим на Майдане. Во время их прохода звучал колокольный перезвон.

Как отметил Зеленский, за 28 лет украинцы сохранили независимость и свободу страны, кто ценой собственной свободы, а кто ‒ и ценой собственной жизни.

Президент выразил надежду, что в календаре появится новая, не менее важная дата.

«Конкретное число и месяц в данном случае не важны. Потому что это будет день, когда наступит мир», ‒ заявил он.

«Зе» также признался в любви к Украине, ее земле, флагу, гимну, который назвал «главнейшим хитом».

Следующей темой, затронутой Зеленским, стали аннексия Крыма и события на Донбассе, которые президент сравнил с... похищением детей. По его мнению, однажды «похищенные дети» вернутся назад в семью.

В финале речи глава государства призвал украинцев быть «единым народом не на плакатах и в лозунгах, а в сердце». И каждое утро говорить себе: «Я украинец и я могу все».

«С Днем рождения, Украина. Слава Украине!», ‒ резюмировал президент.

Отметим, что за все время выступления, Зеленский ни разу не произнес слова «Россия» и «агрессор».

Как писала «Фраза», Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира.

Ранее сообщалось, что у Зеленского готовятся презентовать уникальный бренд для Украины.