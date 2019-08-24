Ночью в Киеве пьяный полицейский угрожал прохожим ножом

В субботу ночью, 24 августа, в Соломенском районе Киева произошел инцидент с участием нетрезвого стража порядка. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь горе-полицейский угрожал ножом прохожим и сотрудникам охранной фирмы.

Как передает «Информатор», на Соломенской площади о чем-то повздорили двое мужчин, один из которых зачем-то вытащил нож и стал угрожать своему оппоненту. На место происшествия прибыл экипаж охранной фирмы, которых вызвали по сигналу «тревожной кнопки».

По словам охранников, «герой инцидента» вел себя агрессивно, доставал нож и угрожал окружающим. Когда же на место прибыл экипаж патрульной полиции, нападавший поздоровался с ними и показал удостоверение полицейского.

Как отмечают охранники, они еще несколько раз вызывали полицию, однако копы никак не реагировали на то, что мужчина вел себя агрессивно.

Более того, несмотря на то, что свидетелями этого инцидента было несколько человек, полицейские якобы просто отпустили своего коллегу.

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