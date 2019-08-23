Появилось видео, как в Луцке по-пьяни подорвали гранату в Управлении патрульной полиции

В сети появилось видео, на котором полицейский бросает гранату в Управлении патрульной полиции Луцка, после чего происходит взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансные кадры опубликовала на своей странице в Facebook патрульная Зоя Мельник.

«По нашей информации данный взрыв произошел в управлении патрульной полиции Луцка несколько месяцев назад. И якобы гранату бросил после конфликта с коллегами начальник УПП Луцка Александра Вовченко, пребывая в состоянии алкогольного опьянения », ‒ написала патрульная.

Как писала «Фраза», под Киевом пьяный прокурор прямо на улице открыл стрельбу.

Ранее в Одессе патрульные копы с огромным трудом «повязали» неадекватного коллегу из Киева.