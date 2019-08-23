Медиа-эксперт: Опыт армян Украины необходимо детально изучить

«В Украине есть древняя и многочисленная община, которая смогла объединиться», — подчеркнул медиа-эксперт Самвел Мартиросян в интервью AnalitikaUA.net.

Медиа-эксперт отметил, что это нелегкая задача — объединить почти полмиллиона армян. «Позитивный опыт армян Украины в плане консолидации соотечественников, заслуживает более детального рассмотрения».

Мартиросян позитивно отозвался об информационной деятельности Союза армян Украины, анализируя медиаполе Армении и диаспоры: «Украинская община широко освещает свою деятельность, представляет свои новости всему миру. Это хороший пример для других, более замкнутых общин. Эта информация важна не только для Армении, но и для общин в других странах».

По мнению эксперта, армянская община Украины интересна также тем, что кроме изучения исторических страниц, инициируется много нового и модернистского.

Более детально о мнении известного медиа-эксперта про позитивный пример работы Союза армян Украины, о ситуации на медиаполе и видении перспектив для взаимодействия Киева и Еревана смотрите на видео.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации.