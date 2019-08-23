По улицам Днепра бегал абсолютно голый мужчина и бросался на правоохранителей

В Днепре по улицам города бегал голый мужчина, который на ходу снял с себя еще и трусы. Как выяснили журналисты «Фразы», его задержали бойцы Нацгвардии.

«Информатор» сообщает, что неадекват бежал по улице Кондратюка, снимая с себя трусы. Его заметили проезжавшие мимо бойцы Нацгвардии, которые и задержали хулигана.

Приехавшие на место ЧП медики обследовали мужчину и обнаружили на его руках следы от уколов. Также на его теле было много ссадин и ушибов, ведь во время своей пробежки он часто падал и врезался в препятсивтия

Более того, уже в автомобиле он пытался выломать дверь в транспортном средстве и напасть на правоохранителей.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 января 2019 года в Киеве в супермаркете «Сильпо», который расположен недалеко от станции метро «Шулявская» бегал абсолютно голый мужчина.

13 февраля в Запорожье в супермаркете супермаркете «Сильпо» на Бабурке был замечен абсолютно голый мужчина.

Напомним также, что в сентябре 2018 года голый мужчина устроил дикие танцы для толпы зевак в центре Днепра.