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Лига Европы: «Заря» капитулировала в Испании

Лига Европы: «Заря» капитулировала в Испании

Сегодня, 22 августа, состоялись первые поединки раунда плей-офф лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы» из Испании, там луганская «Заря» играла против местного «Эспаньола».

В первом тайме луганчане очень понравились, они не отсиживались в обороне и не стеснялись делать свои острые вылазки к чужим воротам. И в одной из быстрых контратак Кочергин мощно выстрелил из-за пределов штрафной, не оставив шансов голкиперу хозяев поля.

Во второй половине встречи футболисты «Эспаньола» задвигались активнее, а гости, в свою очередь, большими силами отошли назад, возлагая надежды на контратаки. Однако такая тактика оказалась не очень удачной, испанцы прижали наших ребят к штрафной, создали немало опасных моментов, и один из них таки завершился голом — отличился экс-форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра.

На 75-й минуте хозяева поля обязаны были выходить вперед, однако Гранеро не сумел переиграть Шевченко с одиннадцатиметровой отметки. И все же спустя всего пять минут после этого эпизода всеми забытый в штрафной Хави Лопес таки вывел свою команду вперед. А еще через минуту Варгас забил третий гол в ворота «Зари».

Хозяева поля продолжали атаковать ворота гостей, но до финального свистка счет на табло не изменился — 3:1 в пользу «Эспаньола». Ответный матч состоится через неделю в Запорожье.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей бельгийскому «Брюгге».

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, ФК Заря, Заря

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