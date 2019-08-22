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Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира

Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира

В четверг, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам, проживающим по всему земному шару. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства призвал соотечественников поучаствовать во флеш-мобе по случаю Дня флага.

В частности, «Зе» отметил, что для украинцев «желтый и синий уже давно не просто цвета» и выразил уверенность, что завтра «вся Facebook-лента будет желто-синей».

«Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. И у меня есть предложение к украинцам ‒ с каждого уголка нашей Неньки и ко всем украинцам мира. Сделаем флешмоб! Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинские флаги из окон, чтобы каждая улица и каждая площадь, каждый город и вообще вся страна стали желто-синими», ‒ озвучил условия флеш-моба Владимир Зеленский.

«Вы знаете, сейчас есть действительно много украинцев, которые вынуждены прятать украинский флаг под кроватью. Есть места, где за украинский стяг могут посадить в тюрьму. Думаю, эти люди многое бы отдали за возможность спокойно пройти со своим флагом. Поэтому давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто синие цвета», ‒ призвал соотечественников глава государства.

«Сделаем это вместе!» ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», Зеленский поздравил украинцев с Пасхой сразу на двух языках.

Ранее Зеленский записал видеообращение по поводу активизации «решал».

Тэги: праздник, общество, Facebook, Земля, украинцы, диаспора, обращение к народу, Флаг Украины, Владимир Зеленский, новости Украины

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