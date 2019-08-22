Чудеса да и только: пилот снял на камеру историю выживания в Тихом океане после авиакрушения

34-летний американский пилот Дэвид Леш снял серию невероятных видеороликов о том, как он и его подруга Кайла выжили после того, как 20 августа его самолет упал в океан около Half Moon Bay (штат Калифорния). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передает портал usa.one со ссылкой на ABC7 News.

Как рассказал авиатор, они с Кайлой собирались пролететь над мостом «Золотые Ворота» и провести целый тур по заливу.

Самолет Beechcraft Bonanza он купил всего несколько недель назад. По словам пилота, самолет упал, потому что потерял всю мощность, и ему не удалось снова запустить двигатель.

В свою очередь, друг Леша Оуэн Лейпельт, пилотировавший ведущий самолет, заснял момент, когда двигатель нового самолета вышел из строя, и тот упал в воду. Оуэн предупредил береговую охрану США об инциденте.

«Никакого удара не было. Мы были в полном порядке, ‒ рассказывает Дэвид. ‒ Сразу же открыли дверь. Я схватил свой телефон, взял что-то, чтобы плыть, и мы стояли на крыле, пока самолет летел. Примерно 30-40 секунд».

Дэвид записал момент, когда он и Кайла поднялись на крыло самолета. После того, как судно затонуло, он продолжал видеозапись.

«Что было по-настоящему удивительным, так это то, что на месте происшествия был еще один самолет, который быстро отреагировал, ‒ сказал лейтенант береговой охраны Джошуа Мерфи. ‒ Он обратился в авиадиспетчерскую службу и знал, как связаться с агентом воздушно-десантной береговой охраны и быстро привести нас на место».

Сообщается, что Дэвид и Кайла провели в воде около 40 минут, и все это время они снимали свой необычный опыт.

На видео они кажутся веселыми, воспринимая произошедшее с юмором. Но вскоре мужчина начал жаловаться на холод и медуз.

«Примерно через 20 минут я начал довольно сильно замерзать, ‒ сообщил Дэвид. ‒ Медузы жалили нас все время, пока мы были там».

Леш продолжал записывать, как команда спасала его и Кайлу, вернув их благополучно на землю. Оба были доставлены на станцию береговой охраны США в международном аэропорту Сан-Франциско.

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