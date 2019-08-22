Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца

В парламенте Новой Зеландии произошел необычный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», тут спикер главного законодательного органа страны Тревор Маллард покормил чужого младенца.
Ребенок принадлежал депутату Тамати Коффи: пока отец был занят законодательной работой, спикер решил понянчить малыша.
Ранее депутат был в декретном отпуске и только вышел на работу.
Сам Тревор Маллард так прокомментировал произошедшее: «Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость».
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Как писала «Фраза», в небе над Новой Зеландией засекли нечто пугающее.
Ранее в Новой Зеландии легализовали марихуану. Но не для всех.