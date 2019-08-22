Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»

Ученые из Atlantic Productions показали затонувший «Титаник». Как выяснили журналисты «Фразы», его обломки находятся на глубине примерно 3800 метров.

Как пишет издание The Guardian, эта первая видеосъемка корабля в формате 4К.

Исследователи совершили пять погружений за месяц, используя подводные лодки.

Они отметили, что время сильно потрепало «Титаник»: корабль пострадал от солевой коррозии и бактерий.

Видео:

Справка :

10 апреля 1912 года «Титаник» выплыл из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. Корабль вышел в Атлантический океан и уже 14 апреля получил семь ледовых предупреждений, но проигнорировал их, однако капитан судна приказал идти южнее маршрута. Ближе к полуночи произошло столкновение с айсбергом. Ночью 15 апреля корабль переломился пополам и утонул. В катастрофе погибли 1496 человек, спаслись 712 людей.

Как писала «Фраза», спустя 30 лет исследований, журналист сделал сенсационное открытие о реальных причинах гибели «Титаника».