На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России

Сегодня, 22 августа, в городах на оккупированных территориях Донбасса вместо флагов так называемых «Л/ДНР» на флагштоках подняли флаги России. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось в сети.

В частности, автор ролика утверждает, что российский триколор поднят в Донецке на флагштоке вместо висевшего там ранее флага «ДНР».

Отметим, что сегодня, 22 августа, отмечается день флага РФ. Видимо, таким образом руководство псевдореспублик пытается показать, что они еще сохраняют надежду на вхождение территорий в состав России.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 июня по случаю Дня Конституции в центре оккупированного Донецка был поднят украинский флаг.