В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции

В сеть попало видео крушения вертолета с гражданами РФ на борту в районе греческого острова Порос. Как выяснили журналисты «Фразы», очевидцу удалось заснять резонансную катастрофу на камеру мобильного телефона.

Как передает «РБК-Украина», на борту потерпевшего крушения вертолета находились основатель «Музея русской иконы» Михаил Абрамов и еще один россиянин.

На кадрах видно, как от вертолета Agusta A-109 идет шлейф дыма и в результате он падает в воду. Отмечается, что он задел электрические провода, которые ведут на остров Пелопоннес. Россияне погибли вместе в пилотом.

Сообщается, что вертолет летел из города Кранидион в афинский аэропорт имени Венизелоса.

Михаил Абрамов получил широкую известность как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель «Музея русской иконы». Также он являлся владельцем компании Plaza Development, которая специализируется на бизнес-центрах категории B+ в промзонах Москвы.

Как писала «Фраза», в результате крушения вертолета на Багамах погибли семь человек, среди них — известный американский миллиардер.

Ранее стали известны подробности крушения военного вертолета в Ровенской области.