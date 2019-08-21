В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем

Во вторник, 20 августа, вечером в городе Днепр водитель автомобиля Jaguar S-type нарушил правила дорожного движения, а полицейского, который с ним общался, проволок за транспортным средством. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, патруль остановился, чтобы сделать водителю замечание. Однако во время беседы с полицейским мужчина резко дал по газам, а правоохранителя, который держался за двери, он протянул вслед за своим Jaguar.

В результате происшествия сотрудник полиции получил многочисленные ушибы, а правонарушитель покинул место преступления.

В городе ввели оперативный план «Перехват» и спустя некоторое время задержали 37-летнего нарушителя. Ему грозит уголовная ответственность.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале января 2018 года во Львове дамочка под кайфом три улицы катала полицейского на капоте своего автомобиля.