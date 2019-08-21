Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)

На Ибице произошел странный инцидент, ярко характеризующий нравы тамошних отдыхающих. Как выяснили журналисты «Фразы», тут голая девица разъезжала на крыше красного Ferrari.

На популярном испанском курорте бесноватая совершенно не стеснялась собравшихся зевак и дрыгала телом в такт музыке.

Теперь водителя и девицу ищет полиция. Им угрожает штраф и, возможно, непродолжительный арест за неподобающее поведение.

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Как писала «Фраза», сотни американцев в едином порыве показали Трампу голые зады.