Одесситы все чаще встречают змей в городе — в центре, на побережье и в воде

Жители и гости города Одесса не на шутку напуганы. Как выяснили журналисты «Фразы», в разных частях города замечены змеи — в центре, на побережье и в воде.

Единственный на весь город серпентолог работает в местном зоопарке. По его словам, эти водяные ужи широко распространены в регионе и за последние десять лет они стали чаще попадаться людям на глаза, сообщает ТСН.

Специалист добавил, что на увеличение численности змей в регионе сказывается потепление климата. Он также утверждает, что все змеи, которые плавают в украинских водах, — безопасны.

По словам одного из пляжных спасателей, за десять лет работы на пляжах не было ни одного нападения змеи на человека.

Впрочем, медики на всякий случай советуют не действовать самостоятельно, а звать помощь, потому что у спасателей есть лекарства на такой случай.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине июня нынешнего года жители находили змей повсюду — на пляжах, в лесопосадках и даже в туалетах квартир.