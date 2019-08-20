В Киеве произошла перестрелка – пострадали три человека

Поздно вечером понедельника, 19 августа, на Голосеевской площади в Киеве произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали три человека.

Как передает «Информатор», перестрелку устроили две компании.

Полиция сообщает, что в конфликте участвовали «неизвестные люди на автомобилях Mercedes», которые напали на сотрудников службы охраны. После этого отморозки сбежали с места инцидента.

Двоих участников конфликта госпитализировали с пулевыми ранениями, а еще одного – с ножевым.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», под Киевом пьяный прокурор прямо на улице открыл стрельбу.