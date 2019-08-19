В сеть «слили» полное видео побега наркобарона Дов Сильвера от СБУ в «Борисполе»

В сети появилось полное видео дерзкого побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от горе-СБУшников в аэропорту «Борисполь». Как выяснили журналисты «Фразы», занимательные кадры были обнародованы на видеохостинге Youtube.

На записи видно,что во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный сигнал, почесав затылок, после чего конвоируемый «незаметно» отходит назад и сбегает.

На кадрах также видно, как сотрудник СБУ смотрит в ту сторону, куда побежал Дов Сильвер, но ничего не предпринимает, продолжая о чем-то спорить с сотрудником авиационной безопасности.

Лишь спустя некоторое время один из СБУшников сообщает другому, что наркобарон скрылся, однако вместо того, чтобы бежать за ним, они продолжают стоять и кому-то звонить. Только после этого сотрудник спецслужбы побежал за Дов Сильвером.

Как писала «Фраза», в Генпрокуратуре рассказали, что сделали с наркобароном Амосом Дов Сильвером после поимки.

Ранее сообщалось, что в Умани таки поймали беглого наркобарона Дов Сильвера. Не обошлось без «оборотней в погонах».