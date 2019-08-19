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В центре Киева внедорожник Range Rover выбросило с дороги прямо в толпу прохожих

В центре Киева внедорожник Range Rover выбросило с дороги прямо в толпу прохожих

В понедельник, 19 августа, в центре Киева произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого внедорожник Range Rover сбил группу пешеходов.

Как передает «Информатор», инциденту с людьми предшествовала авария, которая случилась в 18-05. По предварительным данным, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. В этот момент с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, прямо в толпу людей.

В результате инцидента два человека получили серьезные травмы, еще двое ‒ средней тяжести. Все они были госпитализированы.

По словам очевидцев, водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП. На месте аварии работают патрульные, ожидается прибытие следственно-оперативной группы.

Как писала «Фраза», на трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)

Ранее в Киеве произошла очередная кровавая авария ‒ пострадали женщина и ребенок.

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария, Toyota, столица, пьяный за рулем, пешеход, пострадавшие, Tesla, новости Украины

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