Президент Владимир Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, лидеры двух стран обсудили «обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, а также проблемы при въезде украинцев в Израиль».

Говоря о признании Израилем Голодомора, Владимир Зеленский сказал: «Наши народы пережили все трагедии новейшей истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа».

Кроме этого, глава государства заявил, что Украина хочет «перенять израильский опыт в оборонной сфере». Он сказал: «Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны, и мы обязательно будем это делать».

Также президент «выразил надежду, что Израиль вскоре ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной». Данное соглашение будет расширено на сферу услуг.

Владимир Зеленский заявил: «Мы подробно обсудили наши торгово-экономические отношения. Израиль остается ключевым торговым партнером в регионе Ближнего Востока. Наш совокупный товарооборот превысил один млрд долларов США. У меня нет сомнения, что скоро эта сумма увеличится благодаря подписанию договора о свободной торговле».

В свою очередь, лидер Израиля пригласил Владимира Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время. Израильский премьер сказал: «Хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей, то по крайней мере очень скоро. Приглашаем в нашу столицу».

Как писала «Фраза», жена Нетаньяху выбросила хлеб-соль, которым ее встречали в «Борисполе».

Ранее Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянами.