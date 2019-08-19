На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)

Днем понедельника, 19 августа, на 43-м километре трассы Киев – Сумы произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в страшном ДТП столкнулись машины Chevrolet Aveo и Audi Q5.

Жертвами аварии стали семилетняя девочка и тридцатисемилетний мужчина. Также в реанимацию попал мальчик. Еще один мужчина пострадал.

Как передает «Информатор», Chevrolet ехал трассе в сторону Киева, а Audi выезжала на перекресток со второстепенной дороги, после чего ударил автомобиль в бок, и тот вылетел в кювет.

Известно, что водителем Audi, которая спровоцировала ДТП, была женщина, которая ехала со своей матерью. Водитель была трезвой.

Продолжается следствие.

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