Трамп рассказал, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал, с кем пойдет на выборы 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер не станет менять партнера в «тандеме».

Глава Белого дома заявил, что своим вице-президентом вновь видит Майка Пенса.

60-летний политик остается правой рукой Дональда Трампа и пойдет с ним на президентские выборы.

В комментарии журналистам президент США сказал: «Я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс - прекрасный вице-президент».

Как писала «Фраза», Трамп признался, что мог стать алкоголиком.

Ранее Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский.