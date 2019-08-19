Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии

Ближе к вечеру воскресенья, 18 августа, на Гостомельском шоссе под Киевом произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут машина такси Uklon влетела в столб.

Как передает «Информатор», в Renault Logan находились несколько людей.

Погибла молодая девушка-пассажир, двоих мужчин госпитализировали.

Уже появилось видео аварии, на котором видно, как машина вылетает на встречную полосу, таранит столб и залетает в кювет.

Видео ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве «скорая» влетела в такси Uber.

Ранее в центре Киева произошло необычное ДТП.