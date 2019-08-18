В сеть «слили» видео дерзкого побега Дов Сильвера от СБУшников в «Борисполе»

В Интернете появилось видео дерзкого побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от сотрудников СБУ в аэропорту «Борисполь». Как выяснили журналисты «Фразы», запись с камеры видеонаблюдения «слили» в сеть через сообщество «Антикоррупционная платформа».

На кадрах видно, как Дов Сильвер проходит зону досмотра и начинает одеваться. После него свои вещи получает сотрудник СБУ, который сразу же оставляет наркобарона без присмотра. Его коллега в этот момент о чем-то спорит с сотрудником службы авиационной безопасности.

Тем временем Дов Сильвер спокойно возвращается назад через «рамку» и убегает.

Как писала «Фраза», в Генпрокуратуре рассказали, что сделали с наркобароном Амосом Дов Сильвером после поимки.

Ранее сообщалось, что в Умани таки поймали беглого наркобарона Дов Сильвера. Не обошлось без «оборотней в погонах».