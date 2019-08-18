В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию

В воскресенье, 18 августа, в Киеве на Лесном массиве было совершено умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в многоэтажном доме, расположенном на улице Милютенко, мужчина ударил ножом собственного брата.

Как передает «Информатор», приблизительно в 12-20 в полицию позвонил местный житель и сообщил, что нанес ножевое ранение своему брату.

Подоспевшие правоохранители обнаружили тело погибшего в квартире на седьмом этаже. По предварительным данным, трагедия произошла во время распития спиртных напитков.

На месте ЧП работали сразу две следственно-оперативные группы ‒ Деснянского РУ и столичного Главка. Детали случившегося устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве на Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену.

Ранее в Киеве мужчина убил бывшую жену. В полицию его сдала мать.