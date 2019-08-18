В сеть «слили» расшифровку переговоров экипажа А321, севшего на кукурузное поле

В сети появилась расшифровка переговоров экипажа самолета А321 Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с диспетчерами аэропорта Жуковский. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Лента», ссылаясь на Telegram-канал Baza.

Из расшифрованных переговоров следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский еще до взлета предупредили экипаж лайнера об «отдельных перелетах птиц».

Через несколько минут после вылета, в 06-14, пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение.

«Просим скорую помощь и службу спасения», ‒ обратились они к диспетчерам в 06-15.

На вопрос о том, на какой высоте находится самолет и сколько на борту пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку «за полосой». Также на воздушном судне сообщили о том, что не сработал аварийный маяк.

«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», ‒ добавил пилот.

Около 06-19, согласно данным переговоров, все пассажиры были эвакуированы. Спустя еще пять минут экипаж доложил об отсутствии жертв.

Полный текст переговоров доступен к ознакомлению по ссылке.

Как писала «Фраза», 15 августа, в Подмосковье стая чаек «сбила» самолет А321 «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в аннексированный Симферополь.

После того как борт набрал высоту, испуганные птицы взлетели вслед за ним — некоторые попали в двигатели, после чего началось возгорание.

Экипаж самолета принял решение совершать «жесткую» посадку: загоревшийся борт сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское.