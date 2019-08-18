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На Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену

На Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену

В субботу вечером, 17 августа, на Шулявке в Киеве произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь возле детсада № 654 мужчина лишил жизни собственную жену, после чего попытался убить себя.

Как передает «Информатор», приблизительно в 21–00 женщину видели в аптеке, где она покупала лекарства, а уже в 21-30 ее нашли мертвой рядом с окровавленным мужчиной. Нанеся жене несколько ножевых ранений, горе-супруг попытался перерезать себе горло, однако остался жив. Его госпитализировали.

По предварительным данным, погибшая находилась в процессе развода и переехала с ребенком к родителям на улицу Выборгскую. Что именно послужило причиной такого безумного поступка ‒ будет выяснять следствие. За содеянное злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина убил бывшую жену. В полицию его сдала мать.

Ранее под Киевом ревнивец одним ударом убил собственную жену.

Тэги: Киев, убийство, общество, самоубийство, детский сад, столица, аптека, Шулявка, жена, ножевые ранения, развод, криминал, муж, новости Украины

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