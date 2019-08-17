Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»

В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»

В ГСЧС раскрыли некоторые детали масштабного пожара в одесском отеле «Токио Стар», в результате которого погибли 9 и пострадали 10 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности трагедии были озвучены в субботу, 17 августа, во время брифинга в Одессе, видеозапись которого была опубликована в соцсетях.

По словам директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука, очаг пожара был на втором этаже гостиницы. Он отметил, что спасение постояльцев было осложнено быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон.

В свою очередь заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев рассказал, что в июле 2019 года в гостинице должна была пройти проверка на безопасность.Однако, из-за смены формы собственности представителя ГСЧС на проверку не допустили.

Афанасьев отметил, что по данному факту был составлен акт о недопуске.

Также спасатели рассказали, что на момент пожара в гостинице находились 30 иностранцев, а именно: белорусов ‒ 14, турок ‒ 2, граждан Молдовы ‒ 1, Польши ‒ 1, Франции ‒ 5, ФРГ ‒ 1, США ‒ 2, Ирака ‒ 2, Узбекистана ‒ 1, Великобритании ‒ 1.

Как писала «Фраза», увеличилось число жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар».

Ранее Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе.

Тэги: пожар, жертвы, спасатели, общество, Одесса, происшествие, брифинг, ЧП, регионы, пожарные, МЧС, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.08.19 09:20

Украинский арсенал: противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
16.08.19 08:50

Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Журналисты нашли доказательства госизмены Сергея Коровченко, которого поддерживает Юлия Тимошенко на 210 округе
17.08.19 19:29

Журналисты нашли доказательства госизмены Сергея Коровченко, которого поддерживает Юлия Тимошенко на 210 округе

Автор: «Компромат1»

Выбор редакции
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?
Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе

Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе
17.08.19 12:14
2447
Последние новости
17.08.19 20:34

В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
17.08.19 18:38

В Киеве убили и расчленили женщину
17.08.19 17:04

Увеличилось число жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
17.08.19 15:02

В УПЦ – пять новых митрополитов
17.08.19 14:13

В Умани поймали беглого наркобарона Дов Сильвера. Не обошлось без «оборотней в погонах»
17.08.19 13:46

5-летие предстоятельского служения главы УПЦ: Онуфрий — это человек мира и примирения
17.08.19 12:14

Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе
Фото и Видео
В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
В Киеве убили и расчленили женщину
В Киеве убили и расчленили женщину
В Киеве стреляли в переполненном «Портер пабе»
В Киеве стреляли в переполненном «Портер пабе»
В Одессе при масштабном пожаре погибли сразу 8 человек, еще 10 ‒ пострадали
В Одессе при масштабном пожаре погибли сразу 8 человек, еще 10 ‒ пострадали
В киевском метро заметили двойника Зеленского
В киевском метро заметили двойника Зеленского
Трамп сравнил себя с… Элтоном Джоном
Трамп сравнил себя с… Элтоном Джоном
Стало известно имя нардепа, которому неизвестные «чеченцы» обожгли плечо экскрементами
Стало известно имя нардепа, которому неизвестные «чеченцы» обожгли плечо экскрементами
В Киеве произошла кровавая авария – пострадали женщина и ребенок
В Киеве произошла кровавая авария – пострадали женщина и ребенок
Одесские депутаты устроили эффектное побоище в президиуме облсовета
Одесские депутаты устроили эффектное побоище в президиуме облсовета
Настырным ученым удалось заснять еще одно очень редкое животное на горе Килиманджаро
Настырным ученым удалось заснять еще одно очень редкое животное на горе Килиманджаро
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.