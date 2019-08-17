В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»

В ГСЧС раскрыли некоторые детали масштабного пожара в одесском отеле «Токио Стар», в результате которого погибли 9 и пострадали 10 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности трагедии были озвучены в субботу, 17 августа, во время брифинга в Одессе, видеозапись которого была опубликована в соцсетях.

По словам директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука, очаг пожара был на втором этаже гостиницы. Он отметил, что спасение постояльцев было осложнено быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон.

В свою очередь заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев рассказал, что в июле 2019 года в гостинице должна была пройти проверка на безопасность.Однако, из-за смены формы собственности представителя ГСЧС на проверку не допустили.

Афанасьев отметил, что по данному факту был составлен акт о недопуске.

Также спасатели рассказали, что на момент пожара в гостинице находились 30 иностранцев, а именно: белорусов ‒ 14, турок ‒ 2, граждан Молдовы ‒ 1, Польши ‒ 1, Франции ‒ 5, ФРГ ‒ 1, США ‒ 2, Ирака ‒ 2, Узбекистана ‒ 1, Великобритании ‒ 1.

Как писала «Фраза», увеличилось число жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар».

Ранее Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе.