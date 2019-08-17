В Киеве убили и расчленили женщину

Столичные сыщики задержали подозреваемого в убийстве 37-летней женщины, расчлененный труп которой был найден в Русановском канале. Как выяснили журналисты «Фразы», душегубом оказался 38-летний знакомый погибшей.

Как передает «Информатор», оперативники установили, что подозреваемый в сопровождении еще одной местной жительницы пришел в гости к жертве. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора. В результате мужчина схватил нож и ударил женщину в голову.

Для того, чтобы скрыть следы своего преступления преступник расчленил тело, после чего в пакетах вынес фрагменты тела на улицу и выбросил их в Русановский канал. Подтверждают эту версию и находки, которые следственно-оперативная группа изъяла по адресу проживания подозреваемого. В частности, копы нашли у него ножи, топор и ножовку.

За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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