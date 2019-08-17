В Киеве стреляли в переполненном «Портер пабе»

В пятницу вечером, 16 августа, в Голосеевском районе Киева произошел инидент со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», виновниками происшествиям стала компания пьяных неадекватов, учинившая дебош в переполненном заведении «Портер паб».

Как передает «Информатор», в паб, расположенный в районе станции метро «Лыбедская» зашли трое молодых людей, с трудом стоявших на ногах. После недолгого пребывания внутри, один из них зачем-то вытащил пистолет и произвел выстрел. К счастью, посетители заведения отделалиль лишь легким испугом.

Подоспевшие по вызову патрульные вывели неадекватов на улицу и изъяли у них пистолет, оказавшийся стартовым. Сами же «герои дня» были настолько пьяны, что несколько раз упали на асфальт с высоты собственного роста.

Сообщается, что правоохранителям пришлось вызвать «скорую», чтобы оказать хулиганам медицинскую помощь.

В свою очередь, горе-стрелок все время искал свой пистолет, а потом вытащил газовый баллончик, который тоже пришлось изымать стражам порядка.

Отмечается, что на главного дебошира патрульные составили протокол по ст. 173 КуоАП («мелкое хулиганство»).

Как писала «Фраза», на окраине Киева прохожий стрелял в пьяную толпу.

Ранее в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.